Лишь 29% британцев положительно оценивают Месси после ЧМ — в начале было 55%; Роналду нравится 34%. Величайшим футболистом в истории Лео считают 38%, Криштиану — 16%

В начале турнира, после первых матчей группового этапа, большинство британцев (55%) положительно относились к Месси, оценивая его наравне с английским нападающим Маркусом Рэшфордом. Это мнение в основном сохранялось и в 1/16 финала, когда общественность все еще положительно оценивала Месси (50%, отрицательное отношение — у 11%). Однако после окончания турнира лишь 29% британцев положительно относятся к аргентинцу, в то время как 44% относятся к нему негативно.