Сборная Англии уступила аргентинцам (2:1) в полуфинале ЧМ-2026.
В начале турнира, после первых матчей группового этапа, большинство британцев (55%) положительно относились к Месси, оценивая его наравне с английским нападающим Маркусом Рэшфордом. Это мнение в основном сохранялось и в 1/16 финала, когда общественность все еще положительно оценивала Месси (50%, отрицательное отношение — у 11%). Однако после окончания турнира лишь 29% британцев положительно относятся к аргентинцу, в то время как 44% относятся к нему негативно.
Отмечается, что Месси не единственный звездный футболист, чья популярность среди британцев снизилась после чемпионата мира. На ранних этапах турнира публика в основном положительно относилась к Криштиану Роналду (41% против 29%). Сейчас мнения британцев по поводу португальского игрока разделились: 34% против 36%.
Однако, несмотря на падение популярности Месси, футбольные болельщики по-прежнему склонны поддерживать его кандидатуру, когда речь заходит о том, кто является величайшим футболистом всех времен.
Среди тех, кто хотя бы в какой-то степени интересуется футболом, 38% считают Месси величайшим футболистом всех времен, а 16% отдают предпочтение Криштиану Роналду. Еще 34% считают лучшим в истории кого-то другого.
Среди тех, кто говорит, что сильно интересуется футболом, почти половина (48%) считают Месси лучшим футболистом, что примерно в три раза больше тех 15%, которые считают таковым Роналду. Однако примерно 32% думают, что величайший в истории — это кто-то другой.
Кроме того, в этой дискуссии наблюдается разрыв между поколениями: почти половина (46%) болельщиков в возрасте 50 лет и старше считают «кого-то другого» лучшим футболистом всех времен. Среди болельщиков моложе 50 лет так отвечают лишь 23%.