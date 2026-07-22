«Роналду вообще не пьет алкоголь сейчас. Когда узнаешь его ближе, понимаешь, почему он оставался на вершине столько лет». Экс-диетолог «Аль-Насра» Блеса о форварде

— Это был особенный момент. Когда тебе говорят, что ты будешь работать с одним из лучших футболистов в истории, ты одновременно испытываешь смешанные чувства: волнение и ответственность. Больше всего меня впечатлило то, каким он оказался на самом деле. Как только ты узнаешь его поближе, понимаешь, почему ему удавалось оставаться на вершине столько лет.