«Роналду вообще не пьет алкоголь сейчас. Когда узнаешь его ближе, понимаешь, почему он оставался на вершине столько лет». Экс-диетолог «Аль-Насра» Блеса о форварде

Специалист работал в «Аль‑Насре» с сентября 2022 года по июнь 2024 года, а позднее в штабе бывшего тренера ЦСКА Фабио Челестини.
— В вашей карьеры был и «Аль‑Наср» Криштиану Роналду. Помните, что почувствовали, когда узнали, что вам предстоит работать с игроком такого калибра?
— Это был особенный момент. Когда тебе говорят, что ты будешь работать с одним из лучших футболистов в истории, ты одновременно испытываешь смешанные чувства: волнение и ответственность. Больше всего меня впечатлило то, каким он оказался на самом деле. Как только ты узнаешь его поближе, понимаешь, почему ему удавалось оставаться на вершине столько лет.
— В одном из недавних интервью главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказывал, что пил вино с Криштиану. Хотя говорят, что Роналду не употребляет. Можете уточнить отношение Роналду к алкоголю?
— Три сезона назад — в мой последний год с ним в Саудовской Аравии — он полностью перестал пить алкоголь, так что тот бокал вина, видимо, был еще раньше. Сейчас он вообще не пьет алкоголь, — сказал Блеса.