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«Роналду вообще не пьет алкоголь сейчас. Когда узнаешь его ближе, понимаешь, почему он оставался на вершине столько лет». Экс-диетолог «Аль-Насра» Блеса о форварде

Диетолог Хосе Блеса рассказал, что Криштиану Роналду вообще не употребляет алкоголь.

Источник: Спортс‘’

Специалист работал в «Аль‑Насре» с сентября 2022 года по июнь 2024 года, а позднее в штабе бывшего тренера ЦСКА Фабио Челестини.

— В вашей карьеры был и «Аль‑Наср» Криштиану Роналду. Помните, что почувствовали, когда узнали, что вам предстоит работать с игроком такого калибра?

— Это был особенный момент. Когда тебе говорят, что ты будешь работать с одним из лучших футболистов в истории, ты одновременно испытываешь смешанные чувства: волнение и ответственность. Больше всего меня впечатлило то, каким он оказался на самом деле. Как только ты узнаешь его поближе, понимаешь, почему ему удавалось оставаться на вершине столько лет.

— В одном из недавних интервью главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказывал, что пил вино с Криштиану. Хотя говорят, что Роналду не употребляет. Можете уточнить отношение Роналду к алкоголю?

— Три сезона назад — в мой последний год с ним в Саудовской Аравии — он полностью перестал пить алкоголь, так что тот бокал вина, видимо, был еще раньше. Сейчас он вообще не пьет алкоголь, — сказал Блеса.

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