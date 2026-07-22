Мбаппе звал Олисе в «Реал» во время ЧМ и сказал Пересу, что получил «позитивные сигналы» от вингера. Майкл считает, что в «Мадриде» у него будет больше шансов выиграть ЛЧ, че

Как сообщает Bild, во время прошедшего чемпионата мира нападающий «сливочных» активно предлагал вингеру «Баварии» перебраться в мадридский клуб. Мбаппе уверял Олисе, что «Реал» нуждается в нем и хочет его подписать. Кроме того, Килиан говорил, что они с Майклом могут хорошо сыграться в клубе. Он также восторженно отзывался о жизни в Мадриде, его ресторанах и теплом климате.