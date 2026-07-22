Маттеус о «Золотом мяче»: «Не верю, что Родри снова выиграет, и удивлюсь, если его получит Мбаппе. Вижу преимущество у Дембеле, который снова выиграл ЛЧ с “ПСЖ”

«Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира. Действительно ли он был лучшим игроком? Часто ФИФА выбирает того, кого можно наградить сразу после финала. Родри был плеймейкером команды, выигравшей чемпионат мира, как и два года назад, когда Испания стала чемпионом Европы, а он выиграл “Золотой мяч”. Однако я не верю, что он снова выиграет этот трофей в этом году.