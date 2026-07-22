Маттеус о «Золотом мяче»: «Не верю, что Родри снова выиграет, и удивлюсь, если его получит Мбаппе. Вижу преимущество у Дембеле, который снова выиграл ЛЧ с “ПСЖ”

«Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира. Действительно ли он был лучшим игроком? Часто ФИФА выбирает того, кого можно наградить сразу после финала. Родри был плеймейкером команды, выигравшей чемпионат мира, как и два года назад, когда Испания стала чемпионом Европы, а он выиграл “Золотой мяч”. Однако я не верю, что он снова выиграет этот трофей в этом году.
Учитывая слаженную игру сборной Испании, еще неизвестно, кто получит награду. Я вижу преимущество у Усмана Дембеле, который снова выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ». Килиан Мбаппе — обладатель «Золотой бутсы» чемпионата мира, но он не выигрывал титулов с «Реалом». Я был бы удивлен, если бы он получил «Золотой мяч».
Майкл Олисе из «Баварии» показал выдающуюся игру, отдав наибольшее количество голевых передач в Бундеслиге и на чемпионате мира. Он и лучший бомбардир Бундеслиги Харри Кейн оформили золотой дубль в составе «Баварии», и оба вышли в полуфинал чемпионата мира", — написал Маттеус в своей колонке.