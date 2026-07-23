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Появилось видео с Неймаром за покерным столом в день матча «Сантоса». Форвард пел и танцевал, а окружающие снимали его на камеры

В сети появилось видео с нападающим «Сантоса» Неймаром, который в день матча Кубка Судамерикана против УСВ посетил чемпионат Бразилии по покеру в Сан-Паулу.

«Сантос» обыграл венесуэльскую команду на выезде в ночь на 22 июля. 34-летний форвард, вернувшийся в расположение бразильского клуба из отпуска после чемпионата мира, не поехал на игру с командой по решению тренерского штаба, поскольку тренируется по индивидуальной программе.

На распространившихся в интернете кадрах футболист играет за покерным столом, поет и танцует, общается с окружающими и смеется.

Появление Неймара привлекло большое внимание — посетители турнира окружили его и снимали происходящее на камеры телефонов.