Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ. К остальным аргентинцам он не подошел

После победы Испании со счетом 1:0 Рамос вынес Кубок мира на сцену для церемонии награждения, а затем подошел к ожидавшему серебряные медали Месси. Испанец обнял бывшего партнера по «ПСЖ», сказал ему несколько слов в поддержку, после чего футболисты тепло попрощались.