Рамос обнял Месси на поле после поражения Аргентины в финале ЧМ. К остальным аргентинцам он не подошел

После победы Испании со счетом 1:0 Рамос вынес Кубок мира на сцену для церемонии награждения, а затем подошел к ожидавшему серебряные медали Месси. Испанец обнял бывшего партнера по «ПСЖ», сказал ему несколько слов в поддержку, после чего футболисты тепло попрощались.
На опубликованных кадрах также видно, что после разговора с Месси Рамос не стал подходить к другим игрокам сборной Аргентины.
Рамос и Месси долгое время играли друг против друга в матчах «Реала» и «Барселоны», однако в сезонах-2021/22 и 2022/23 выступали вместе за «ПСЖ».
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