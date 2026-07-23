Виктор Онопко: «Месси и Марадона рождены с божьим даром, а у Роналду талант работяги, он больше брал за счет физических данных. Между ними выбираю Лионеля»

— Он похож на Марадону, у него божий дар. А у Роналду талант работяги, хотя он тоже мастер высокого уровня, но больше брал за счет своих физических данных, хорошей готовности. Хотя у него и техника, и все на высшем уровне. Я так чувствую, что эти футболисты, и Месси, и Марадона, они рождены с божьим даром, — сказал бывший защитник «Овьедо».