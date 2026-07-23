Виктор Онопко: «Месси и Марадона рождены с божьим даром, а у Роналду талант работяги, он больше брал за счет физических данных. Между ними выбираю Лионеля»

— Вам не грустно, что Роналду и Месси, скорее всего, провели свои последние чемпионаты мира?
— Да нет, это реалии жизни. Я рад, что мне довелось их живьем увидеть. Того же Пеле я не видел, Марадону видел. Кройффа не видел. Очень много было великих футболистов. Яшина и Стрельцова не видел. Зато видел других — Блохина, Заварова.
— Кто для вас лучший? Сейчас сравнивают Месси с Роналду, но вы упомянули Марадону.
— Между Месси, Роналду и Марадоной выберу первого.
— Могли бы объяснить почему?
— Он похож на Марадону, у него божий дар. А у Роналду талант работяги, хотя он тоже мастер высокого уровня, но больше брал за счет своих физических данных, хорошей готовности. Хотя у него и техника, и все на высшем уровне. Я так чувствую, что эти футболисты, и Месси, и Марадона, они рождены с божьим даром, — сказал бывший защитник «Овьедо».