Семак о календаре «Зенита»: «Матч за Суперкубок выездной, затем два выездных матча чемпионата. Это не очень хорошо, непросто, но что делать…»

— Конечно, это не очень хорошо. И матч за Суперкубок выездной, и затем два выездных матча чемпионата. По сути, у нас три игры выездных, с которых мы начинаем сезон. Конечно, это непросто, но что делать… Ничего не сделаешь, — сказал главный тренер «Зенита».