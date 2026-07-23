Отступные за интересующего «Зенит» Данило — 200 млн евро, а не 20 млн, сообщил владелец «Ботафого» Текстор: «Опять пропаганда, скармливаемая журналистам»

"Опять пропаганда, скармливаемая журналистам. Это старая проблема. В одном документе из многих была опечатка, которую давно исправили.
Отступные, зарегистрированные в Бразильской конфедерации футбола, — 200 млн евро", — написал Текстор.
Владелец «Ботафого» Джон Текстор опроверг информацию журналистки Раисы Симплисио о том, что интересующего «Зенит» Данило дос Сантоса можно купить за 20 млн евро.
"Опять пропаганда, скармливаемая журналистам. Это старая проблема. В одном документе из многих была опечатка, которую давно исправили.
Отступные, зарегистрированные в Бразильской конфедерации футбола, — 200 млн евро", — написал Текстор.