Пресс-секретарь Белого дома о желании Трампа видеть Инфантино генсеком ООН: «Не знаю, обсуждали ли они это. Президент с большим уважением относится к работе Джанни в ФИФА»

"Я не знаю, обсуждали ли они это с президентом. Я не присутствовала при всех их беседах. Я знаю, что они довольно часто общаются, и президент с большим уважением относится к Джанни и к тому, что он сделал во главе ФИФА.
Как мы все видели, чемпионат мира у нас прошел очень успешно. Он не только принес огромную пользу нашему бизнесу и местной экономике по всей стране, но и показал, что Америка — величайшая страна на земле, и президент благодарен Джанни за все усилия, которые он приложил, чтобы воплотить эту мечту в реальность здесь, в Соединенных Штатах", — сказала Левитт.