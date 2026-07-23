Пресс-секретарь Белого дома о желании Трампа видеть Инфантино генсеком ООН: «Не знаю, обсуждали ли они это. Президент с большим уважением относится к работе Джанни в ФИФА»

Как мы все видели, чемпионат мира у нас прошел очень успешно. Он не только принес огромную пользу нашему бизнесу и местной экономике по всей стране, но и показал, что Америка — величайшая страна на земле, и президент благодарен Джанни за все усилия, которые он приложил, чтобы воплотить эту мечту в реальность здесь, в Соединенных Штатах", — сказала Левитт.