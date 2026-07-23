Непомнящий о запросе переигровки матча за Суперкубок: «Просто “Спартаку” нужно, чтобы вокруг него что-то бурлило. Но только он реально может бороться с “Зенитом” за 1-ю строчку в Р

— Ничего «Спартак» не хотел доказывать. Они просто заявили о том, что с чем-то не согласны. Я думаю, в руководстве команды понимали, что у них нет никаких юридических шансов выиграть это дело.
— Вы вообще понимаете этот жест «Спартака»?
— Просто «Спартаку» нужно, чтобы вокруг него что-то бурлило. Как только тишина вокруг команды — становится некомфортно.
— Команда входит в сезон без центрального форварда в привычном понимании. Насколько им будет тяжело бороться за медали?
— Конечно, трудно. Тем не менее я считаю «Спартак» единственной и реальной командой, которая может бороться с «Зенитом» за первую строчку. Даже в этом составе, который имеется на сегодняшний день, — сказал экс-тренер «Томи».