«Ташуев любит вспоминать, как задал стиль “Краснодара”, как научил Игнашевича первому пасу — потом у Сергея стали лучшие проникающие передачи в РПЛ». Олейников о работе с тренером

— Ты заявил о себе в «Чайке» у Ташуева. Он любит много рассказывать про свой тренерский опыт. О чем вспоминает чаще всего?
— Как начинал в Буденновске, как задал стиль «Краснодара». И как научил Игнашевича первому пасу в «Крыльях», где Ташуев был одним из тренеров: «Некому было играть в защите, взяли молодого. Сказал ему: “Сереж, ничего не придумывай. Ближнему пас — и все”. Потом у него стали лучшие проникающие передачи в чемпионате».
Отношусь я к Ташуеву отлично. Всегда ощущал его поддержку. В «Чайке» при Ташуеве сделал большой шаг вперед и получил предложение из РПЛ, в «Ахмате» он мне тоже доверял. Ташуеву нравится, когда игрок может протащить мяч на скорости, — я ему подходил, — отметил полузащитник «Крыльев Советов».