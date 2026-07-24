«Ташуев любит вспоминать, как задал стиль “Краснодара”, как научил Игнашевича первому пасу — потом у Сергея стали лучшие проникающие передачи в РПЛ». Олейников о работе с тренером

— Как начинал в Буденновске, как задал стиль «Краснодара». И как научил Игнашевича первому пасу в «Крыльях», где Ташуев был одним из тренеров: «Некому было играть в защите, взяли молодого. Сказал ему: “Сереж, ничего не придумывай. Ближнему пас — и все”. Потом у него стали лучшие проникающие передачи в чемпионате».