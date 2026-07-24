Медведев о требовании «Спартака» переиграть матч за Суперкубок: «Курам на смех»

— Как вы относитесь к требованию «Спартака» переиграть матч за Суперкубок России?
— Курам на смех, — ответил советник председателя правления «Зенита».
Белоус о желании «Спартака» переиграть матч за Суперкубок: «В роли клоунов выступают, абсолютно безграмотная линия. Каждая кляуза отбрасывает команду в имиджевом плане на 10 шагов назад».
У «Спартака» есть право обратиться в апелляционный комитет РФС после отказа в переигровке матча с «Зенитом» за Суперкубок.
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.Читать дальше