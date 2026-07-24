Петицию о переигровке финала ЧМ-2026 создали аргентинские болельщики. Министр транспорта Испании отреагировал: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы наконец пробить по воротам»

В решающем матче турнира сборная Аргентины уступила команде Испании со счетом 0:1. Главным арбитром встречи был Славко Винчич.
Фанаты южноамериканской команды создали на сайте Change.com петицию, в которой выразили недовольство судейством, которое, по их мнению, повлияло на ход игры. Они призвали ФИФА провести переигровку. Петицию подписали более 60 тысяч человек.
На это отреагировал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы, может, наконец пробить по воротам».
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