«Разве ты не должен был побриться налысо?» Испанская принцесса Леонор напомнила Феррану об обещании на случай победы на ЧМ

Позднее пресс-служба королевской семьи опубликовала некоторые кадры с этого мероприятия. На видео попал момент, когда принцесса Леонор, приветствуя Торреса, с улыбкой спросила: «Разве ты не должен был побриться налысо?» Форвард ответил: «Нет, нет».