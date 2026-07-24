«Разве ты не должен был побриться налысо?» Испанская принцесса Леонор напомнила Феррану об обещании на случай победы на ЧМ

Сборная Испании выиграла турнир, победив команду Аргентины в финале со счетом 1:0. Ферран забил победный гол на 106-й минуте. После завоевания трофея испанских футболистов принял Филипп VI и другие члены королевской семьи.
Позднее пресс-служба королевской семьи опубликовала некоторые кадры с этого мероприятия. На видео попал момент, когда принцесса Леонор, приветствуя Торреса, с улыбкой спросила: «Разве ты не должен был побриться налысо?» Форвард ответил: «Нет, нет».
Перед началом турнира футболист обещал побриться налысо, если его команда завоюет титул.