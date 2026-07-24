«Сомневаться в Родри — значит оскорблять футбольный интеллект. Он лучший в мире на своей позиции и лучше многих игроков, даже когда готов всего на 50%». Де ла Фуэнте о хавбеке

Полузащитник испанской команды был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026. Перед началом турнира некоторые болельщики высказывали сомнения относительно целесообразности включения 30-летнего футболиста в состав.
"Я с самого начала сказал, что сомневаться в Родри — значит оскорблять футбольный интеллект. Он лучший в мире на своей позиции, но мы знали, что его конкурент [по позиции] — второй лучший.
Мы знали, что он должен пройти через определенный процесс, уложившись в определенные сроки, прежде чем выйти на поле в финале. Но даже когда он готов всего на 50%, он лучше многих игроков", — сказал де ла Фуэнте.