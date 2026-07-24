38-летний Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины. Защитник провел 139 матчей за команду и сыграл на четырех ЧМ

"Я мечтал носить футболку сборной Аргентины с детства. Это величайшая привилегия, которую мне подарил футбол. Я защищал ее всей душой, с гордостью и с ответственностью за то, что она значит для миллионов аргентинцев.
Судьба распорядилась так, что моим последним матчем за сборную стал финал чемпионата мира. Результат оказался не таким, как мы хотели, но я ухожу с высоко поднятой головой, понимая, что команда отдала все силы до последней секунды«, — написал Николас Отаменди, представляющий “Ривер Плейт”.
Отаменди провел 139 матчей за сборную Аргентины, забив 8 голов и сделав 3 передачи. Он сыграл за команду на четырех чемпионатах мира, в том числе на победном в 2022 году.