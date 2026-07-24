Глебова не задели слова Генича о травматичности вингера ЦСКА: «Не считаю, что слова были плохими или что Константин “накаркал”. Я не злился, не обижался»

В марте Генич заявил: «Один важный, очень футбольный человек сказал: в ближайшие год-два у Глебова будут очень большие проблемы с травмами. Что-то связанное с частыми мышечными травмами». Позже комментатор извинился перед игроком.
— Сильно задели слова Константина Генича про то, что тебя в ближайшее время будут преследовать травмы?
— Вообще нет.
— Но удивился, что он такое про тебя сказал?
— Я удивился реакции публики. Не считаю, что слова были какими-то плохими или что Константин «накаркал».
Сказал и сказал, ему кто-то передал — сарафанное радио. Это то же самое, если я скажу: «Нападающий забьет не десять, а один гол» — таким словам придавать значения нет смысла.
Есть разные травмы. Одно дело, когда ты травмируешься от чьего-либо удара, а другое — когда рвешь мышцу.
— Позже вы помирились, а Константин принес свои извинения. Как это происходило?
— Все нормально. Я не злился, не обижался. Было и было, — сказал Кирилл Глебов.