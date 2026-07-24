Сергей Силкин: «Динамо» не по силам бороться за первое место в РПЛ. Много иностранцев, но не того уровня. «Спартак», «Зенит», «Локомотив» укомплектованы интереснее"

— За что способно бороться «Динамо» в РПЛ в новом сезоне?
— За третье место.
— Почему не за первое?
— Бороться можно, но вовсе не факт, что у них получится.
Я о том, что у «Динамо» уже были варианты, когда, казалось бы, на сто процентов можно было стать чемпионами: в 2024 году в Краснодаре, например. Но этого не произошло.
Сейчас Шварца вернули на должность главного тренера — посмотрим, чем он нас порадует.
Но, думаю, за первое место «Динамо» будет бороться не по силам. Потому что «Спартак», «Зенит», «Локомотив» поинтереснее укомплектованы.
Вроде и есть игроки у «Динамо», много иностранцев, но футболисты эти не того уровня. Не те, что нужно, — сказал Сергей Силкин.