Масалитин не считает ЦСКА претендентом на чемпионство: «Предсезонка показала, что команда не вышла из кризиса. “Зенит” всегда ставит цель выиграть, “Спартак” понравился игрой»

— Какие команды сразятся в новом сезоне за золото?
— «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо». У них сыгранные составы, хорошие бюджеты.
«Зенит» всегда ставит целью выиграть чемпионат и Кубок. Других задач у него быть не может.
«Краснодар» потерял одного из лидеров — Сперцяна, тем не менее к ним возвращаются воспитанники: Воробьев недавно вернулся. И, наверное, еще усиливаться будут. Ребята опытные, боролись за чемпионство, выигрывали чемпионат.
«Спартак» весной показывал очень симпатичный футбол. И бюджет хороший, и игроки классные. В Суперкубке команда своей игрой понравилась.
«Динамо» тоже обладает ровным составом, весной боролись за Кубок России. Поменяли тренера — все довольны. И предсезонка у динамовцев была неплохая. Все это располагает к тому, что команда будет бороться.
Я бы с удовольствием в числе претендентов на чемпионство назвал ЦСКА, но не могу это сделать. Весна показала, что команда в кризисе, а предсезонка то, что она из кризиса, к сожалению, не вышла, — сказал Валерий Масалитин.