Депутат Терюшков: «Погоня за иностранцами, высокими зарплатами приводит такие клубы, как “Химки”, к банкротству. Камень в огород РПЛ — как вы выдаете лицензию»

Арбитражный суд Московской области ранее признал «Химки» банкротом. Клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня 2025 года.
— Какие ощущения вы испытали после завершения истории с «Химками», которых признали банкротом?
— Очень плохие ощущения от этой истории.
В Московской области же мы всегда были ориентированы на поддержку детско-юношеского спорта и на те виды, которые неинтересны инвесторам.
Это тот же гандбол, где есть неоднократные чемпионы страны «Чеховские Медведи», но спонсоров в ручном мяче нет.
Как и нет их в хоккее на траве, водном поло, и государство обязано спонсировать команду мастеров, чтобы не потерять всю пирамиду подготовки спортивного резерва. Если команда пропадет, то школу можно закрывать.
Футбол же — это огромные деньги и зарплаты. «Химки» вышли в премьер-лигу, и Московской области нельзя было терять марку не заявляться. Нашелся инвестор в лице Туфана Садыгова.
В конце той истории мы получили достаточно негатива, но не могу не сказать, что этот человек тянул клуб, и ни рубля бюджетных средств в «Химки» не поступало.
Мы помогали с инфраструктурой, спортшколой, училищем.
Будучи министром, я тогда был озадачен поиском инвестора, было много вариантов, и Садыгов оказался один, кто подставил тогда плечо. Что произошло потом — это на его совести.
И тут тоже камень в огород Премьер-лиги — как там, понимая всю ситуацию, вы выдаете лицензию.
Погоня за иностранцами, высокими зарплатами приводит такие клубы, как «Химки», к банкротству, — сказал Роман Терюшков.