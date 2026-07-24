Модрич о «Милане»: «После сезона, не оправдавшего наших ожиданий, желание реабилитироваться огромно. Верю в проект, он меня мотивирует»

«Я рад продолжать быть частью “Милана”, где меня приняли и полюбили с самого первого дня.
После прошлого сезона, не оправдавшего наших ожиданий, желание реабилитироваться огромно.
Нас ждет новый сезон и новый вызов. Я верю в проект, он меня по-настоящему мотивирует.
Я снова готов отдать все силы за форму этого клуба, и очень горжусь тем, что продолжаю носить эти цвета. С нетерпением жду возвращения на «Сан-Сиро» и того, как услышу вашу поддержку.
До скорой встречи. Вперед, «Милан»!" — сказал 40-летний Лука Модрич.
В прошлом сезоне «Милан» занял пятое место в Серии А.