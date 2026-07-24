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Вендел включил Батракова в топ-3 лучших игроков РПЛ: «Стоит на секунду потерять его из виду — и он способен решить исход матча»

Полузащитник «Зенита» Вендела ответил на вопрос касательно трех лучших футболистов в РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Многие называют тебя одним из лучших игроков РПЛ. А кого бы ты включил в топ-3 футболистов лиги?

— Назову Барко из «Спартака» — это отличный футболист, играет примерно на моей позиции.

Еще — Сперцян, который был в «Краснодаре».

И Алексей Батраков из «Локомотива». У него огромное будущее, очень талантливый полузащитник. Желаю ему отличного сезона. Постоянно забивает, отдает передачи, и мне очень нравится его игра.

— В чем именно хорош Батраков?

— Он очень опасен при стандартных положениях, умеет отдать последний пас, постоянно оказывается в нужном месте в штрафной и забивает важные мячи.

Стоит на секунду потерять его из виду — и он способен решить исход матча.

Именно такие качества делают футболиста большим игроком. При этом он еще очень молод, ему есть куда расти. Но он движется в правильном направлении.

— Хотел бы увидеть Батракова в «Зените»?

— На такие вопросы я никогда не отвечаю, — сказал Вендел.

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