Ловчев о Соболеве в матче за Суперкубок: «Когда Винисиус получает мяч, начинается свист, но до этого не доходит, а Саша провоцирует. “Спартак” стал врагом для него, можно сказать»

В конце концов, мы смотрим футбол испанский. Когда Винисиус получает мяч, там такой свист начинается. Он тоже заводной, но не доходит до этого, а Саша провоцирует. Спартаковские болельщики же не сейчас к нему относятся не очень хорошо, они его много раз освистывали.