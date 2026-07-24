Ловчев о Соболеве в матче за Суперкубок: «Когда Винисиус получает мяч, начинается свист, но до этого не доходит, а Саша провоцирует. “Спартак” стал врагом для него, можно сказать»

"Тут же ситуация очень простая. Саша — очень нервный человек. Это не первый случай.
Можно вспомнить, как он с ЦСКА показывал кое‑что. Он другой человек — тренерам надо ставить его в рамки поведения. Футбол — это зрелище, концерты, зрители.
В конце концов, мы смотрим футбол испанский. Когда Винисиус получает мяч, там такой свист начинается. Он тоже заводной, но не доходит до этого, а Саша провоцирует. Спартаковские болельщики же не сейчас к нему относятся не очень хорошо, они его много раз освистывали.
Я с Сашей в нормальных отношениях. Да, мне тоже не нравится его поведение.
Но я в жизни футбольной столько насмотрелся разных людей. Освистывание его заводит. Более того, он же от этого не скис, а наоборот больше забивает. А «Спартак» для него стал, можно сказать, врагом. Для меня Саша никогда не будет врагом.
По большому счету такое поведение могло спровоцировать драки на трибунах. Об этом ему надо задуматься тоже", — сказал Евгений Ловчев.