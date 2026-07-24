Данило, которым интересуется «Зенит»: «Ботафого» уважает мое решение не ехать в Россию, надеюсь"

25-летний футболист, которым интересуется «Зенит», в социальной сети отреагировал на информацию о том, что «Ботафого» не продал его в «Палмейрас».
«Уважаю решение “Ботафого” не продавать меня в бразильский клуб. Надеюсь, что “Ботафого” уважает и мое решение не ехать в Россию сейчас», — сообщил футболист.
Отмечается, что «Ботафого» нормально отреагировал на заявление хавбека. В руководстве понимают, что футболист имеет право выразить свое мнение.
Данило забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах сезона высшей лиги Бразилии. Статистику бразильца можно изучить по ссылке.