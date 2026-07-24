Паредес о теориях заговора после финала ЧМ: «Можно с ума сойти от того, что я слышу. Испания была сильнее Аргентины. Это справедливый победитель»

Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.
"Можно сойти с ума, основываясь на том, что я слышу. Все, что говорилось до, во время и после чемпионата мира… Думаю, что мы провели отличный чемпионат мира.
Испания была сильнее Аргентины в финале. Это справедливый победитель.
Все, что мы можем сделать сейчас, это наслаждаться тем, какую работу мы проделали, и тем, чего достигли за восемь лет, — это впечатляюще.
Мне приятно быть частью этого. Со временем мы это осознаем, потому что это невероятно«, — сказал Леандро Паредес после матча Копа Судамерикана за “Бока Хуниорс” против “О`Хиггинс” (1:0), в котором он сделал голевую передачу.
Петицию о переигровке финала ЧМ-2026 создали аргентинские болельщики. Министр транспорта Испании отреагировал: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы наконец пробить по воротам».