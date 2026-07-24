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Паредес о теориях заговора после финала ЧМ: «Можно с ума сойти от того, что я слышу. Испания была сильнее Аргентины. Это справедливый победитель»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался касательно теорий заговора на фоне финального матча ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

"Можно сойти с ума, основываясь на том, что я слышу. Все, что говорилось до, во время и после чемпионата мира… Думаю, что мы провели отличный чемпионат мира.

Испания была сильнее Аргентины в финале. Это справедливый победитель.

Все, что мы можем сделать сейчас, это наслаждаться тем, какую работу мы проделали, и тем, чего достигли за восемь лет, — это впечатляюще.

Мне приятно быть частью этого. Со временем мы это осознаем, потому что это невероятно«, — сказал Леандро Паредес после матча Копа Судамерикана за “Бока Хуниорс” против “О`Хиггинс” (1:0), в котором он сделал голевую передачу.

Петицию о переигровке финала ЧМ-2026 создали аргентинские болельщики. Министр транспорта Испании отреагировал: «Они хотят провести еще 120 минут, чтобы наконец пробить по воротам».