Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.65
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
завершен
Рунавик
0
:
Копер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Мотеруэлл
2
:
ХБ Торсхавн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
4
:
ЮНА Штрассен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Стьярнан
1
:
Ильвес
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Валюр
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2

Рикельме о сборной Аргентины: «Скалони — один из лучших тренеров в истории нашего футбола. Также за победы нужно поблагодарить игроков, нам невероятно повезло с Марадоной и Месси»

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме назвал Лионеля Скалони одним из лучших тренеров в истории Аргентины.

Аргентинская сборная во главе со Скалони выиграла чемпионат мира 2022 года и завоевала два Кубка Америки.

"Скалони — один из лучших тренеров в истории нашего футбола. Мы благодарны ему, его тренерскому штабу и игрокам за ту радость, которую они нам подарили. Меня это очень радует, потому что мы все выросли вместе: со Скалони, Самуэлем и Аймаром мы знакомы с 14 лет, а с Айялой вместе ездили на чемпионат мира 2006 года.

Билардо, Менотти, Скалони, Басиле… Всем тренерам, которые побеждали и дарили радость нашей стране, нужно сказать спасибо. И, конечно, игрокам, выигрывавшим в разные времена. Побеждать совсем непросто. Нам невероятно повезло иметь Марадону, и столь же невероятно повезло жить в эпоху Месси", — сказал Рикельме.