Рикельме о сборной Аргентины: «Скалони — один из лучших тренеров в истории нашего футбола. Также за победы нужно поблагодарить игроков, нам невероятно повезло с Марадоной и Месси»

Аргентинская сборная во главе со Скалони выиграла чемпионат мира 2022 года и завоевала два Кубка Америки.
"Скалони — один из лучших тренеров в истории нашего футбола. Мы благодарны ему, его тренерскому штабу и игрокам за ту радость, которую они нам подарили. Меня это очень радует, потому что мы все выросли вместе: со Скалони, Самуэлем и Аймаром мы знакомы с 14 лет, а с Айялой вместе ездили на чемпионат мира 2006 года.
Билардо, Менотти, Скалони, Басиле… Всем тренерам, которые побеждали и дарили радость нашей стране, нужно сказать спасибо. И, конечно, игрокам, выигрывавшим в разные времена. Побеждать совсем непросто. Нам невероятно повезло иметь Марадону, и столь же невероятно повезло жить в эпоху Месси", — сказал Рикельме.