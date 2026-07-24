Рикельме о сборной Аргентины: «Скалони — один из лучших тренеров в истории нашего футбола. Также за победы нужно поблагодарить игроков, нам невероятно повезло с Марадоной и Месси»

"Скалони — один из лучших тренеров в истории нашего футбола. Мы благодарны ему, его тренерскому штабу и игрокам за ту радость, которую они нам подарили. Меня это очень радует, потому что мы все выросли вместе: со Скалони, Самуэлем и Аймаром мы знакомы с 14 лет, а с Айялой вместе ездили на чемпионат мира 2006 года.