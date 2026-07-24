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Глава «Динамо» Ивлев об Овечкине: «Рассчитываем на взаимодействие в том или ином формате. Матч за футбольный клуб? Хочется, посмотрим»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев заявил о желании провести еще один футбольный матч с участием Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» играл за бело-голубых в товарищеском матче против «Амкала» в июне 2022 года и забил гол.

«Менеджмент “Динамо” в постоянном контакте с Овечкиным. Овечкин — динамовец, уделяет внимание футбольному клубу, другим динамовским организациям.

Конечно, мы рассчитываем, что в том или ином формате у нас будет взаимодействие с Александром Овечкиным. И вообще мы надеемся, что он закончит свою хоккейную карьеру, как он и говорил, игрой за московское «Динамо» на «ВТБ-Арене».

Еще один матч за футбольное «Динамо»? Конечно, этого хочется, посмотрим", — сказал Ивлев.

Овечкин о фото с Ибрагимовичем: «Увиделись с ним в лифте. Он меня узнал, как ни странно. Попросил фото, все-таки легенда футбола».

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