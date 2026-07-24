Глава «Динамо» Ивлев об Овечкине: «Рассчитываем на взаимодействие в том или ином формате. Матч за футбольный клуб? Хочется, посмотрим»

Конечно, мы рассчитываем, что в том или ином формате у нас будет взаимодействие с Александром Овечкиным. И вообще мы надеемся, что он закончит свою хоккейную карьеру, как он и говорил, игрой за московское «Динамо» на «ВТБ-Арене».