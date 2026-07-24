Талалаев об 1:2 с ЦСКА: «Балтика» сыграла близко к своему максимуму, качеством 2-го тайма удовлетворен. Быстрый гол послужил нехорошую службу — стояли и охраняли 1:0"

"Мы проиграли — значит, дебют неудачный. Но сыграли близко к своему максимуму. Быстрый гол послужил нехорошую службу: начали защищать результат и играть не в тот футбол, в который хотели. Ребята стояли и охраняли 1:0.
Мы будем играть так же, как в прошлом году. Умеем бросать ауты — бросаем, умеем проводить быстрые атаки — проводим.
Качеством игры во втором тайме я удовлетворен. Видел те принципы игры, которые прививаем команде. Немного не понравилась игра взрослых футболистов, которые должны были вести команду за собой. Но им я уже об этом сказал", — сказал Талалаев.
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