Игдисамов о голе «Балтики» на 35-й секунде: «Я не только развел руками, но и крепко выругался. ЦСКА придерживался своего плана, я знал, что у ребят есть силы отыграться»

Форвард «Балтики» Чинонсо Оффор отличился на 35‑й секунде и стал автором самого быстрого первого гола сезона в истории РПЛ.
— ЦСКА пропустил простой мяч в начале, будто продолжение игры с «Динамо». Вы развели руками, какая работа была проведена?
— Я не только развел руками, но и крепко выругался в тот момент (смеется — Спортс«). Изначально был план на игру, и мы его придерживались. Ранний гол повлиял только на эмоциональное состояние, но для меня это не стало продолжением товарищеской игры с “Динамо”. Знал, что у ребят есть силы отыграться. К сожалению, не засчитали очень красивый гол. Планировали атаковать через свободные зоны, это и делали.
— Кармо превращается в джокера?
— У него очень сильный дриблинг, это хорошо работает на уставших защитников. Попович в отличной форме, он прибавляет не только тактически, но и ментально повзрослел, хорошо ведет борьбу, а против «Балтики» это было нужно.
— Круговой играл в защите — почему? Как готов Гайич?
— У Гайича было повреждение в игре с «Оренбургом», оно не позволило подготовиться ему к этой игре, мы рассчитываем на него. В игре с «Динамо» попробовали модель с Жоао на позиции правого защитника, была информация, что он ранее играл на этой позиции, но она оказалась абсолютно нерабочая. Круговой справился с этим, а для Кисляка надо возвращать позицию либеро. Здорово подчистил сегодня все, отлично сыграл. Баринов сегодня ночью почувствовал недомогание, поэтому был не в заявке сегодня, — сказал Игдисамов.