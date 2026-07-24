Игдисамов о голе «Балтики» на 35-й секунде: «Я не только развел руками, но и крепко выругался. ЦСКА придерживался своего плана, я знал, что у ребят есть силы отыграться»

— У Гайича было повреждение в игре с «Оренбургом», оно не позволило подготовиться ему к этой игре, мы рассчитываем на него. В игре с «Динамо» попробовали модель с Жоао на позиции правого защитника, была информация, что он ранее играл на этой позиции, но она оказалась абсолютно нерабочая. Круговой справился с этим, а для Кисляка надо возвращать позицию либеро. Здорово подчистил сегодня все, отлично сыграл. Баринов сегодня ночью почувствовал недомогание, поэтому был не в заявке сегодня, — сказал Игдисамов.