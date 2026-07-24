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«Эвертон» объявил об уходе Гуйе. 36-летний хавбек подпишет контракт с «Аль-Дирией»

Экс-полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе подпишет контракт с «Аль-Дирией» на один сезон с опцией продления еще на год.

Источник: Спортс‘’

Английский клуб сегодня объявил об уходе 36-летнего сенегальца в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне АПЛ Гуйе провел 25 матчей, получил 1 желтую и 1 красную карточку. Подробная статистика хавбека доступна по ссылке.