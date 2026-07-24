«Локо» отдал Агеева в аренду «Торпедо-БелАЗ». Защитник досрочно покинул «Славию» из Мозыря

«Локомотив» и «Славия Мозырь» из Беларуси достигли договоренности о досрочном прекращении аренды защитника железнодорожников Арсения Агеева. Футболист вернулся в расположение «Локомотива», и вновь на правах аренды перешел в другой белорусский клуб — «Торпедо-БелАЗ», представляющий город Жодино. Ранее футболист уже играл за автозаводцев в 2025-м. В составе белорусской команды он будет выступать до декабря 2026 года. Агеев перешел в «Локомотив» в июле 2024-го. Последние два года футболист выступал в аренде за белорусские клубы «Арсенал» (60 матчей, 1 гол), «Торпедо-БелАЗ» (1 игра), БАТЭ (16 матчей, 2 забитых мяча) и «Славия-Мозырь» (12 игр). Желаем Арсению успешной игры в составе «Торпедо» и обойтись без травм«, — говорится в сообщении пресс-службы “Локомотива”.