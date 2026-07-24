Талалаев об 1:2 с ЦСКА: «Очень плохой первый тайм и очень хороший второй. Если у нас Оффор забивает трешку, то мы волшебники. Не понравилась психология, пропал голод у футболистов»

"Очень плохой первый тайм. Забили гол, стали оборонять результат. В перерыве поговорили. Очень хороший второй тайм. Забили еще пару голов. Жалко, что было вне игры.
Если у нас Оффор забивает трешку, значит, мы просто волшебники. Вся команда. Благодарю ребят. Хороший матч по качеству. Что могли, то сделали.
Что не понравилось? Психология, пропал голод у футболистов. Во всех пропущенных голах взрослые игроки не доиграли свои моменты", — сказал Талалаев.
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