Энрике из «Зенита» предложен «Роме». Римляне ищут вингера после неудачи с Саммервиллом (Маттео Моретто)

Римляне продолжают поиски нового вингера после неудачных переговоров по Крисенсио Саммервиллу, перешедшему в «Аль-Хилаль».
По информации журналиста Маттео Моретто, за последние несколько часов руководству «джаллоросси» было предложено несколько вариантов, но основные из них в настоящее время связаны с рядом препятствий.
Среди различных игроков, предложенных «Роме», есть Энрике. Профиль бразильского вингера был представлен посредникам «джаллоросси», но «Рома» пока не начала оценку его кандидатуры.
Также подтверждены контакты между «Ромой» и «Лейпцигом» по поводу Антонио Нусы. Однако сделка по норвежцу обещает быть очень сложной: немецкий клуб считает его ключевым игроком, особенно в свете скорой продажи Яна Диоманде. Помимо больших разногласий в оценке игрока, сам Нуса еще не дал согласия на переход в римский клуб, что осложняет процесс.