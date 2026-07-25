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Энрике из «Зенита» предложен «Роме». Римляне ищут вингера после неудачи с Саммервиллом (Маттео Моретто)

«Роме» был предложен полузащитник «Зенита» Луис Энрике.

Источник: Спортс‘’

Римляне продолжают поиски нового вингера после неудачных переговоров по Крисенсио Саммервиллу, перешедшему в «Аль-Хилаль».

По информации журналиста Маттео Моретто, за последние несколько часов руководству «джаллоросси» было предложено несколько вариантов, но основные из них в настоящее время связаны с рядом препятствий.

Среди различных игроков, предложенных «Роме», есть Энрике. Профиль бразильского вингера был представлен посредникам «джаллоросси», но «Рома» пока не начала оценку его кандидатуры.

Также подтверждены контакты между «Ромой» и «Лейпцигом» по поводу Антонио Нусы. Однако сделка по норвежцу обещает быть очень сложной: немецкий клуб считает его ключевым игроком, особенно в свете скорой продажи Яна Диоманде. Помимо больших разногласий в оценке игрока, сам Нуса еще не дал согласия на переход в римский клуб, что осложняет процесс.