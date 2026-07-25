Энрике из «Зенита» предложен «Роме». Римляне ищут вингера после неудачи с Саммервиллом (Маттео Моретто)

Также подтверждены контакты между «Ромой» и «Лейпцигом» по поводу Антонио Нусы. Однако сделка по норвежцу обещает быть очень сложной: немецкий клуб считает его ключевым игроком, особенно в свете скорой продажи Яна Диоманде. Помимо больших разногласий в оценке игрока, сам Нуса еще не дал согласия на переход в римский клуб, что осложняет процесс.