Талалаев о трансферах «Балтики»: «Было понятно, что нужны игроки в среднюю линию и нападение, без лидеров весной мы были 5-ми с конца. Деньги выделены, но вы видели наше усиление»

Калининградцы уступили ЦСКА (1:2) в 1-м туре РПЛ.
"Все видели, что без наших лидеров мы заняли весной в прошлом чемпионате пятое место с конца. Всем было понятно, что нам нужно усиление в среднюю линию и нападение.
На совете директоров обсуждалось, что будут приобретены футболисты на позицию Ильи Петрова, альтернативы в атаку. Мы понимаем, что Хиль еще достаточно долго будет восстанавливаться.
Нам нужны были эти опции. Деньги были выделены. К сожалению, пока вы видели наше усиление. Поспелов и Никитин… Все, что могли, они делали. Я поблагодарил ребят, они очень хорошо стараются, играют выше, чем их максимум", — сказал Талалаев.
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