Талалаев о трансферах «Балтики»: «Было понятно, что нужны игроки в среднюю линию и нападение, без лидеров весной мы были 5-ми с конца. Деньги выделены, но вы видели наше усиление»

Нам нужны были эти опции. Деньги были выделены. К сожалению, пока вы видели наше усиление. Поспелов и Никитин… Все, что могли, они делали. Я поблагодарил ребят, они очень хорошо стараются, играют выше, чем их максимум", — сказал Талалаев.