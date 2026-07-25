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МОК не будет расследовать нарушение Инфантино политического нейтралитета в отношениях с Трампом после жалобы FairSquare. Комитет заявил, что не обладает юрисдикцией

Международный олимпийский комитет не будет заводить расследование в отношении Джанни Инфантино.

Источник: Спортс‘’

Ранее некоммерческая правозащитная организация FairSquare направила в МОК жалобу на то, что президент ФИФА нарушил правила политического нейтралитета в своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

В заявлении говорилось, что Инфантино, ставший членом МОК в 2020 году, неоднократно нарушал Олимпийскую хартию и этический кодекс МОК. Утверждалось, что в последний раз это случилось при рассмотрении дела Фоларина Балогуна.

Однако представитель МОК заявил, что, поскольку жалоба касалась решений и действий по управлению ФИФА, комиссия по этике пришла к выводу, что не обладает юрисдикцией для проведения расследования.

"Комиссия по этике МОК тщательно проанализировала жалобу FairSquare.

Комиссия отметила, что в соответствии с Олимпийской хартией каждая международная федерация сохраняет свою независимость и автономию в управлении. Сфера применения Кодекса этики МОК в отношении международных федераций и их должностных лиц ограничена исключительно их отношениями с МОК.

Комиссия по этике МОК отметила, что нынешняя жалоба, в том числе в отношении президента ФИФА, касается только решений по вопросам управления и руководства федерацией, включая отношения с правительством, а также соблюдения своего вида спорта, что выходит за рамки применения Кодекса этики МОК.

Следовательно, жалоба выходит за рамки юрисдикции комиссии по этике МОК. FairSquare была уведомлена об этом", — сказал представитель МОК.

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