МОК не будет расследовать нарушение Инфантино политического нейтралитета в отношениях с Трампом после жалобы FairSquare. Комитет заявил, что не обладает юрисдикцией

Ранее некоммерческая правозащитная организация FairSquare направила в МОК жалобу на то, что президент ФИФА нарушил правила политического нейтралитета в своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом.
В заявлении говорилось, что Инфантино, ставший членом МОК в 2020 году, неоднократно нарушал Олимпийскую хартию и этический кодекс МОК. Утверждалось, что в последний раз это случилось при рассмотрении дела Фоларина Балогуна.
Однако представитель МОК заявил, что, поскольку жалоба касалась решений и действий по управлению ФИФА, комиссия по этике пришла к выводу, что не обладает юрисдикцией для проведения расследования.
"Комиссия по этике МОК тщательно проанализировала жалобу FairSquare.
Комиссия отметила, что в соответствии с Олимпийской хартией каждая международная федерация сохраняет свою независимость и автономию в управлении. Сфера применения Кодекса этики МОК в отношении международных федераций и их должностных лиц ограничена исключительно их отношениями с МОК.
Комиссия по этике МОК отметила, что нынешняя жалоба, в том числе в отношении президента ФИФА, касается только решений по вопросам управления и руководства федерацией, включая отношения с правительством, а также соблюдения своего вида спорта, что выходит за рамки применения Кодекса этики МОК.
Следовательно, жалоба выходит за рамки юрисдикции комиссии по этике МОК. FairSquare была уведомлена об этом", — сказал представитель МОК.