Дмитрий Игдисамов: «Перестал читать все, что пишут в прессе, время и желания смотреть на это нет. Насколько ЦСКА близок к идеалу? Со школы тяжело считать проценты, я гуманитарий»

— Вы поменялись внутренне из‑за давления и внимания?
— Абсолютно другая роль, ответственность. Я перестал читать все, что пишут в прессе. Шанс мне выпал в жизни такой, понимаю ожидания армии болельщиков, понимаю, что вам надо писать что‑то: новости, высосанные из пальца, «байты», клики. Много ежедневной работы с командой, время и желания смотреть все это нет.
— На сколько процентов ваша команда близка к идеалу?
— Со школы тяжело считать проценты, я гуманитарий, математика не мое. Тяжело выстраивать команду летом, потому что за месяц надо готовить к 24 играм, а за два месяца зимой к 18 матчам. Тяжело привести всех к общему состоянию за столь короткий срок.
Пять сборников позже приехали, были травмы, акцент был на наборе кондиций. С Челестини у нас схожие принципы, вопрос в балансе между атакой и обороной. Серьезно ничего не перестраивали, но дальше будем что‑то дорабатывать по ходу сезона. Пока это еще не то, что я хотел бы видеть.
— Виктор и Данилов вышли в старте на позиции центральных защитников. Почему на скамейке Лукин?
— Категоричный вопрос после первого тура. Лукин — один из лидеров команды, по духу армеец. Было повреждение на сборах, пропустил часть тренировок, а Жоао и Кирилл ее не пропускали, они в лучшем состоянии и сегодня могли нам дать больше.
Лукин получит свое игровое время, рассчитываем на всех, кто у нас есть. Нет такого, что он сегодня не вышел в старте, поэтому дальше не будет играть, — сказал Игдисамов.
В первом туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Балтику» (2:1).