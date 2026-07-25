Дмитрий Игдисамов: «Перестал читать все, что пишут в прессе, время и желания смотреть на это нет. Насколько ЦСКА близок к идеалу? Со школы тяжело считать проценты, я гуманитарий»

Пять сборников позже приехали, были травмы, акцент был на наборе кондиций. С Челестини у нас схожие принципы, вопрос в балансе между атакой и обороной. Серьезно ничего не перестраивали, но дальше будем что‑то дорабатывать по ходу сезона. Пока это еще не то, что я хотел бы видеть.