Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.00
П2
7.00
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.29
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
16:15
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.70
П2
1.36
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
4.07
X
3.41
П2
2.02
Футбол. Премьер-лига
18:30
Факел
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.00
П2
3.18
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Балтика
1
П1
X
П2

Дмитрий Игдисамов: «Перестал читать все, что пишут в прессе, время и желания смотреть на это нет. Насколько ЦСКА близок к идеалу? Со школы тяжело считать проценты, я гуманитарий»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, изменился ли он из-за давления и повышенного внимания после назначения главным тренером московского клуба.

Источник: Спортс‘’

— Вы поменялись внутренне из‑за давления и внимания?

— Абсолютно другая роль, ответственность. Я перестал читать все, что пишут в прессе. Шанс мне выпал в жизни такой, понимаю ожидания армии болельщиков, понимаю, что вам надо писать что‑то: новости, высосанные из пальца, «байты», клики. Много ежедневной работы с командой, время и желания смотреть все это нет.

— На сколько процентов ваша команда близка к идеалу?

— Со школы тяжело считать проценты, я гуманитарий, математика не мое. Тяжело выстраивать команду летом, потому что за месяц надо готовить к 24 играм, а за два месяца зимой к 18 матчам. Тяжело привести всех к общему состоянию за столь короткий срок.

Пять сборников позже приехали, были травмы, акцент был на наборе кондиций. С Челестини у нас схожие принципы, вопрос в балансе между атакой и обороной. Серьезно ничего не перестраивали, но дальше будем что‑то дорабатывать по ходу сезона. Пока это еще не то, что я хотел бы видеть.

— Виктор и Данилов вышли в старте на позиции центральных защитников. Почему на скамейке Лукин?

— Категоричный вопрос после первого тура. Лукин — один из лидеров команды, по духу армеец. Было повреждение на сборах, пропустил часть тренировок, а Жоао и Кирилл ее не пропускали, они в лучшем состоянии и сегодня могли нам дать больше.

Лукин получит свое игровое время, рассчитываем на всех, кто у нас есть. Нет такого, что он сегодня не вышел в старте, поэтому дальше не будет играть, — сказал Игдисамов.

В первом туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Балтику» (2:1).