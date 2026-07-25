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«Реал» начал переговоры с «РБ Лейпциг» по Диоманде, «Арсеналу» и «Сити» он тоже интересен. Немцы оценивают вингера в 120 млн евро и ранее не продали «Л

«Реал» начал переговоры с «РБ Лейпциг» по трансферу вингера Яна Диоманде, сообщает Фабрицио Романо. Также «сливочные» контактируют и с представителями 19-летнего игрока.

Источник: Спортс‘’

По данным Bild, «РБ Лейпциг» хочет получить за Диоманде минимум 120 млн евро. Ранее немецкий клуб отклонил предложение «Ливерпуля» в размере 100 млн евро.

Также Bild сообщает, что интерес к ивуарийцу проявляют «Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Диоманде согласовал с парижанами контракт до 2031 года, однако официального предложения от французского клуба пока не поступало.

Контракт Диоманде с «Лейпцигом» рассчитан до 2030 года и не содержит суммы отступных.

В минувшем сезоне Бундеслиги Диоманде провел 33 игры, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач. Подробная статистика вингера доступна по ссылке.