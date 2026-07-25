Талалаев после 1:2 с ЦСКА: «С тем, что сейчас происходит, “Балтика” должна быть готова к другим местам в таблице. Качества игры не хватает»

Второе — вопрос психологии, в том сезоне все были голодные, бились за каждый мяч. Сегодня если посмотрите голы, футболист ЦСКА мог обыгрывать по двое наших игроков за раз. В предсезонке мы не проиграли ни одной игры, работа продолжается. Не знаю, какой еще посыл дать руководству, — сказал Талалаев.