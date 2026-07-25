Ерохин о 7 титулах РПЛ: «Дело не в рекордах, а в желании помогать “Зениту”. Соперники будут с еще большим рвением стараться нас победить»

— Дело не в рекордах, а в желании помогать «Зениту», радовать наших болельщиков. Поэтому сейчас у меня впереди просто очередной сезон, в котором надо приложить максимум усилий, чтобы добиться чемпионства. Потому что у нас в клубе никогда не было другой задачи ни в Кубке, ни в чемпионате — только победа.