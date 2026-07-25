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Ерохин о 7 титулах РПЛ: «Дело не в рекордах, а в желании помогать “Зениту”. Соперники будут с еще большим рвением стараться нас победить»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался о количестве своих титулов в составе петербургского клуба.

Источник: Спортс‘’

— В мае вы в 7-й раз выиграли чемпионат России. Рекорд по этому показателю у Ананко, который 9 раз брал золото со «Спартаком». Посматриваете на перспективу повторить или превзойти его достижение?

— Дело не в рекордах, а в желании помогать «Зениту», радовать наших болельщиков. Поэтому сейчас у меня впереди просто очередной сезон, в котором надо приложить максимум усилий, чтобы добиться чемпионства. Потому что у нас в клубе никогда не было другой задачи ни в Кубке, ни в чемпионате — только победа.

Сезон предстоит долгий, соперники будут с еще большим желанием и рвением стараться нас победить. Это видно уже по «Спартаку» в матче с нами за Суперкубок. Уверен, так же произойдет и с другими клубами из верхней части таблицы. Будет непросто, но мы сделаем все для успеха, — сказал Ерохин.