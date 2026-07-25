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Галлас за переход Стоунза в «Челси»: «Центральным защитникам всегда нужен рядом опытный игрок. Он уже выигрывал АПЛ, ЛЧ — это лучший вариант»

Вильям Галлас поддержал намерение «Челси» подписать экс-защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза.

Источник: Спортс‘’

«Некоторые удивлены [тем, что “Челси” связывают со Стоунзом]. Не понимаю, как они могут быть удивлены. “Челси” должен поговорить со Стоунзом. Конечно, они должны его заполучить. Им не придется платить много денег, потому что он свободный агент.

У него есть все. У него есть опыт. Он уже выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, так что сейчас это лучший вариант. Иначе придется потратить много денег на одного защитника, и вы не будете уверены, что он адаптируется к АПЛ. Думаю, это будет отличный вариант для обеих сторон.

Футболисты, которые будут играть с ним бок о бок, будут расти, прогрессировать. Я всегда говорю об этом и повторяю: центральным защитникам всегда нужен рядом опытный игрок, потому что он учит ребят, помогает молодым расти, совершенствоваться, становиться лучшими защитниками, снимает с них давление.

Посмотрите на защитников «Челси», таких как Колуилл, Чалоба и Фофана. Они не выглядели как решение на долгосрочную перспективу. Хорошо, Колуилл был травмирован, и он прогрессировал, когда играл с Тиаго Силвой, понимаете?

А потом Силва ушел, и главным стал другой парень, но они допускали ошибки, потому что еще не были готовы. Они начали играть очень молодыми, на них слишком рано начали оказывать давление«, — сказал экс-защитник “Челси”.