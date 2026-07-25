Галлас за переход Стоунза в «Челси»: «Центральным защитникам всегда нужен рядом опытный игрок. Он уже выигрывал АПЛ, ЛЧ — это лучший вариант»

У него есть все. У него есть опыт. Он уже выигрывал АПЛ, Лигу чемпионов, так что сейчас это лучший вариант. Иначе придется потратить много денег на одного защитника, и вы не будете уверены, что он адаптируется к АПЛ. Думаю, это будет отличный вариант для обеих сторон.