Булатов об уходе Ахметова: «Очень сильный футболист, но для “Крыльев” у него очень высокая зарплата»

— Существенной потерей кажется только уход Ахметова — лучшего ассистента «Крыльев» в прошлом сезоне.
— Возможно. Ахметов — очень сильный футболист с точки зрения понимания игры, с волевыми качествами у него полный порядок. Он полностью отдавался «Крыльям», могу Ильзата только поблагодарить за это, но для нас у него очень высокая зарплата.
— Вы пытались договориться с Ахметовым?
— До обсуждения возможной зарплаты диалог не дошел, — сказал Булатов.
«В сезон заходим с лозунгом “Мы отличаемся”. Интервью тренера “Крыльев” Сергея Булатова.