Аршавин о ЧМ-2026: «ФИФА выгодно, чтобы в финале были Месси и Аргентина. Но чтобы специально кто-то что-то делал — такого мнения не сложилось»

В решающем матче «альбиселесте» уступили Испании (0:1).
— Согласны с тем, что Родри признали лучшим игроком турнира?
— Для меня Месси должен был стать лучшим игроком. Родри действовал классно и многое значил для Испании. Но то, как Месси провел турнир… Конечно, он для меня лучший.
— Слышали о теории заговора, что Аргентину тянули в финал — отменяли карточки, не засчитывали офсайды у соперников?
— Думаю, ФИФА выгодно, чтобы в финале были Месси и Аргентина, это очевидно. Но чтобы специально кто-то что-то делал — у меня такого мнения не сложилось, — сказал экс-игрок сборной России.