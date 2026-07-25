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Аршавин о ЧМ-2026: «ФИФА выгодно, чтобы в финале были Месси и Аргентина. Но чтобы специально кто-то что-то делал — такого мнения не сложилось»

Андрей Аршавин не считает, что ФИФА помогала сборной Аргентины выйти в финал ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В решающем матче «альбиселесте» уступили Испании (0:1).

— Согласны с тем, что Родри признали лучшим игроком турнира?

— Для меня Месси должен был стать лучшим игроком. Родри действовал классно и многое значил для Испании. Но то, как Месси провел турнир… Конечно, он для меня лучший.

— Слышали о теории заговора, что Аргентину тянули в финал — отменяли карточки, не засчитывали офсайды у соперников?

— Думаю, ФИФА выгодно, чтобы в финале были Месси и Аргентина, это очевидно. Но чтобы специально кто-то что-то делал — у меня такого мнения не сложилось, — сказал экс-игрок сборной России.