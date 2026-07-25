Талалаев о «Балтике»: «Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание»

Сообщалось, что ЦСКА купит вратаря у «Балтики» за 180 млн рублей отступных после 1-го тура.
— Как вам новые защитники, они вписались в вашу игру?
— Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание.
Мое кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят, это мое видение, — сказал Талалаев.
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