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Талалаев о «Балтике»: «Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от ЦСКА (1:2) заявил, что без Максима Бориско калининградцы боролись бы за выживание в «Альфа-Банк» РПЛ.

Источник: Спортс‘’

Сообщалось, что ЦСКА купит вратаря у «Балтики» за 180 млн рублей отступных после 1-го тура.

— Как вам новые защитники, они вписались в вашу игру?

— Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание.

Мое кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. Четверо одного не заменят, это мое видение, — сказал Талалаев.

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Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
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