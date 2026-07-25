«Милан» продлил контракты с Камардой и Комотто по схеме «5+1»

Оба 18-летних футболиста — воспитанники «россонери».
Этим летом «Милан» вернул нападающего Камарду из «Лечче».
Хавбек Комотто выступал в прошлом сезоне на правах аренды в «Специи».
«Милан» объявил о заключении новых контрактов с молодыми игроками Франческо Камардой и Кристианом Комотто до 30 июня 2031 года с опцией продления еще на сезон.
Оба 18-летних футболиста — воспитанники «россонери».
Этим летом «Милан» вернул нападающего Камарду из «Лечче».
Хавбек Комотто выступал в прошлом сезоне на правах аренды в «Специи».