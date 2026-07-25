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24-летний судья РПЛ Заика: «Без разницы, 15 мне лет или 45 — я должен принимать решения. На таком уровне все выравнивается»

Судья Матвей Заика высказался о своем молодом возрасте в преддверии дебюта в «Альфа-Банк» РПЛ.

Источник: Спортс‘’

24-летний рефери станет самым молодым главным арбитром в высшем дивизионе. Сегодня Заика обслужит матч 1-го тура между «Динамо» и «Крыльями Советов».

— Вам 24 года. Ощущаете разницу в возрасте с коллегами?

— На таком уровне все выравнивается. Я не думаю о том, что мне 24 года, а кому-то больше. Мне без разницы, 15 мне лет или 45 — я должен принимать решения.

Если я ошибаюсь или принимаю неправильное решение, никто не будет смотреть на мой возраст, на то, молодой я или неопытный. Всем все равно. И болельщикам в том числе. Я должен просто выполнять свою работу, — сказал Заика.