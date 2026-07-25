Ерохин о будущем по окончании карьеры: «Обучился на менеджера. Может, обучусь и на тренера»

— Завершивший в мае карьеру игрока Михаил Кержаков уже работает тренером вратарей основной команды «Зенита». Вы с клубом обсуждали, чем будете заниматься, когда перестанете играть?
— О каких-то конкретных шагах стоит говорить только, когда настанет момент. В общих чертах — есть понимание, что хочется закончить карьеру именно будучи игроком «Зенита» и дальше работать на благо клуба. В каком статусе, посмотрим.
Не люблю загадывать вперед, поэтому сейчас все мысли о том, чтобы в хорошем состоянии подойти к чемпионату. Ситуации в клубе и команде разные бывали — помощь каждого человека нужна в любой момент, и надо быть готовым к этому.
— Уже проходили соответствующее обучение?
— Я обучился на менеджера. Посмотрим, может, обучусь и на тренера. Просто это сложно совместимо с тренировочным процессом, — сказал Ерохин.