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Ерохин о будущем по окончании карьеры: «Обучился на менеджера. Может, обучусь и на тренера»

36-летний хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кем видит себя по окончании игровой карьеры.

— Завершивший в мае карьеру игрока Михаил Кержаков уже работает тренером вратарей основной команды «Зенита». Вы с клубом обсуждали, чем будете заниматься, когда перестанете играть?

— О каких-то конкретных шагах стоит говорить только, когда настанет момент. В общих чертах — есть понимание, что хочется закончить карьеру именно будучи игроком «Зенита» и дальше работать на благо клуба. В каком статусе, посмотрим.

Не люблю загадывать вперед, поэтому сейчас все мысли о том, чтобы в хорошем состоянии подойти к чемпионату. Ситуации в клубе и команде разные бывали — помощь каждого человека нужна в любой момент, и надо быть готовым к этому.

— Уже проходили соответствующее обучение?

— Я обучился на менеджера. Посмотрим, может, обучусь и на тренера. Просто это сложно совместимо с тренировочным процессом, — сказал Ерохин.