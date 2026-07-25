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Ивелин Попов: «Точно вернул бы Дзюбу, если бы был директором “Спартака”

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов считает, что красно-белым стоит вернуть Артема Дзюбу.

Источник: Спортс‘’

В мае 37‑летний Дзюба стал свободным агентом, последние два сезона футболист играл за «Акрон».

— Много говорят о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак», что думаете об этом?

— Если бы я был спортивным директором «Спартака», то я точно вернул бы Дзюбу. Артем — такой игрок, что если с ним будешь открытым и честным по поводу роли и игрового времени в команде, то с ним всегда можно договориться.

Он опытный футболист, лучший бомбардир в истории России. Плюс очень многого добился в футболе. Но повторюсь: с Дзюбой нужно быть открытым и честным, тогда он отдаст за тебя и за команду абсолютно все, — сказал Попов.