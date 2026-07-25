Ивелин Попов: «Точно вернул бы Дзюбу, если бы был директором “Спартака”

В мае 37‑летний Дзюба стал свободным агентом, последние два сезона футболист играл за «Акрон».
— Много говорят о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак», что думаете об этом?
— Если бы я был спортивным директором «Спартака», то я точно вернул бы Дзюбу. Артем — такой игрок, что если с ним будешь открытым и честным по поводу роли и игрового времени в команде, то с ним всегда можно договориться.
Он опытный футболист, лучший бомбардир в истории России. Плюс очень многого добился в футболе. Но повторюсь: с Дзюбой нужно быть открытым и честным, тогда он отдаст за тебя и за команду абсолютно все, — сказал Попов.