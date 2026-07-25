Футболистки «Спартака» выиграли первую в истории клуба серию пенальти

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Футболистки московского «Спартака» со счетом 5:4 в серии пенальти победили столичное «Динамо» в матче ¼ финала Кубка России.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. «Спартак» впервые в обновленной истории выиграл серию пенальти, команда была возрождена в октябре 2023 года. Уже во втором сезоне красно-белые стали чемпионками России, завоевав трофей в 2025 году. В июне 2026 года «Спартак» стал обладателем Суперкубка России.
Соперник «Спартака» по ½ финала станет известен позднее.
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