Агент Тюкавина о критике Мэддисона: «Косте важнее мнение Овечкина и футбольных специалистов, чем какого-то мудака. Когда люди кидаются дерьмом, могут не попасть, а руки испачкать»

В 1-м туре РПЛ московский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).
«Много вот таких пишут что-то, а активных фанатов “Крыльев” сегодня на матче, как мне кажется, было больше, чем “Динамо”. Вот это удивило. Видно, все сидят и пишут, а на футбол ходить некогда.
Меня его мнение не колышет, как и Костю. Ему важнее мнение Овечкина и футбольных специалистов, чем какого-то мудака. Когда люди кидаются в друг друга дерьмом, могут не попасть, а руки испачкать.
Даже не хочу вступать с ним в какие-то дебаты. Пусть ловит хайп. В чем он вообще добился успехов? Он тренер или кто?" — сказал Сафонов.
Тюкавин о том, что Илья Мэддисон раскритиковал его и призвал продать в «Зенит»: «Разбирается, получается».